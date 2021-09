Mondiaux 2021 : Objectif contre-la-montre pour Ganna

Filippo Ganna ne compte pas vivre un nouvel échec. Seulement cinquième des Jeux Olympiques de Tokyo et battu par Stefan Küng lors des championnats d’Europe disputé sur ses terres, le champion du monde du contre-la-montre compte bien défendre bec et ongles son maillot arc-en-ciel. En effet, le rouleur de l’équipe Ineos Grenadiers a pris la décision de renoncer à sa place dans l’équipe d’Italie pour la course en ligne prévue le 26 septembre prochain entre Anvers et Louvain. Davide Cassani ne s’est pas exprimé sur ce changement mais a toutefois confirmé sa composition pour le contre-la-montre individuel, épreuve d’ouverture des championnats du monde 2021 organisés dans les Flandres. Filippo Ganna bénéficiant d’un billet automatique en raison de son titre acquis à Imola l’an passé, l’Italie pourra aligner trois coureurs dans cette épreuve disputée sur 43,3 kilomètres entre Knokke-Heist et Bruges. Deux billets qui reviennent à Matteo Sobrero et Edoardo Affini.

Saison sur route terminée après les Mondiaux pour Ganna ?

Alors que Davide Cassani doit confirmer sa liste de huit coureurs pour la course en ligne ce lundi, un nom ressort pour pallier le forfait de Filippo Ganna. Alessandro de Marchi, qui devait initialement prendre part au relais mixte prévu le 22 septembre, semble tout indiqué pour remplacer son compatriote aux côtés de coureurs tels le champion d’Europe sur route Sonny Colbrelli ou encore Matteo Trentin et Giacomo Nizzolo. Filippo Ganna ne devrait toutefois pas participer uniquement au contre-la-montre individuel durant la semaine de compétition organisée par l’UCI. En effet, le coureur de l’équipe Ineos Grenadiers va, à son tour, remplacer Alessandro de Marchi aux côtés d’Edoardo Affini et Matteo Sobrero pour cette épreuve. Une course qui pourrait être la dernière pour Filippo Ganna sur route cette saison. En effet, alors que sa participation à Paris-Roubaix a été écartée, le natif de Verbania devrait se focaliser sur la piste en vue des championnats du monde organisés à… Roubaix.