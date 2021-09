Mondiaux 2021 : La sélection néerlandaise avec Mathieu van der Poel

Bondscoach Moerenhout heeft selectie voor WK op papier https://t.co/qRjjV154fc

Accompagné de Mollema et Van Baarle

Les sélections des Pays-Bas pour les Championnats du monde :

Le sélectionneur néerlandais Koos Moerenhout a dévoilé la liste des coureurs retenus pour participer aux championnats du monde de cyclisme qui se dérouleront du 19 au 26 septembre. Les Mondiaux, qui auront lieu en Belgique sur un parcours qui empruntera celui des classiques flandriennes, verront s'affronter de nombreux cadors pour tenter de revêtir l'une des plus prestigieuses tuniques pendant un an, la tenue arc-en-ciel. Et si Julian Alaphilippe est l'un des favoris à sa propre succession, il devra faire face à de nombreux adversaires redoutables, qu'il a déjà affrontés cette année lors du Tour de France, comme Wout Van Aert, Tadej Pogacar ou encore Mathieu van der Poel.C'est en tout cas ce qu'a déclaré son sélectionneur : "Bien sûr, cela fait une différence s'il peut être là en bonne condition, car alors il sera considéré comme un favori par beaucoup" annonce-t-il sur le site de la fédération néerlandaise.Le petit-fils de Raymond Poulidor, qui avait revêtu le maillot jaune qui avait tant manqué à son grand-père, va pouvoir disputer ses deuxièmes Mondiaux après ceux de 2019 en Grande-Bretagne, où il avait subi une défaillance et terminé 49eme.Et si une arrivée massive se profile, alors Mike Teunissen et Danny van Poppel seront les meilleures cartes possibles. Pour le contre-la-montre, ça sera à Jos van Emden de tenter de réaliser l'exploit face à des cadors comme Stephen Kung ou Filippo Ganna. Les Pays-Bas attendent un titre mondial depuis Joop Zoetemelk en 1985 en course en ligne, alors qu’ils ont triomphé en 2017 sur le contre-la-montre, grâce à Tom Dumoulin.Mathieu van der Poel, Bauke Mollema, Dylan van Baarle, Sebastian Langeveld, Danny van Poppel, Mike Teunissen, Oscar Riesebeek, Pascal EenkhoornJos van Emden