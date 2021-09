Mondiaux 2021 (H) : Pas de course en ligne pour Romain Bardet

C’est une carte de moins pour Thomas Voeckler. Alors que l’équipe de France va défendre le 26 septembre prochain le titre remporté l’an passé par Julian Alaphilippe, le sélectionneur des Bleus a confirmé une défection. Placé dans la présélection de treize coureurs établie par l’ancien porteur du maillot jaune, Romain Bardet a annoncé qu’il ne sera pas en mesure de porter le maillot de l’équipe de France sur le parcours de 268,3 kilomètres tracé dans les Flandres, entre Anvers et Louvain. « Il m'a appelé pour me dire qu'il avait pris un coup de froid après le championnat d’Europe, a déclaré Thomas Voeckler dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe. Rien de grave mais, après quelques jours de repos, il n'a pas pu s'entraîner correctement et il m'a dit qu'il ne serait pas à 100 % au Mondial. »

Voeckler se laisse encore le temps de la réflexion

Vice-champion du monde à Innsbruck derrière Alejandro Valverde, Romain Bardet manquera la course en ligne des championnats du monde pour la deuxième année de suite. Le coureur de l’équipe DSM n’avait pas été sélectionné l’an passé au sein de l’équipe ayant mené Julian Alaphilippe au maillot arc-en-ciel. Alors que le tenant du titre est assuré de sa présence et offre un billet de plus à son équipe, Thomas Voeckler a décidé de se donner le temps de la réflexion avant de donner sa liste de neuf coureurs. Alors que Christophe Laporte ou encore David Gaudu se sont récemment montrés à leur avantage, le sélectionneur des Bleus a assuré vouloir attendre le dénouement du Grand Prix de Denain, prévu ce mardi, pour établir sa liste définitive. Des coureurs qui rejoindront Rémi Cavagna et Benjamin Thomas, qui seront alignés sur le contre-la-montre individuel, prévu ce dimanche.