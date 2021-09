Mondiaux 2021 (CLM/H) : Deuxième titre consécutif pour Filippo Ganna

🥇🇮🇹FILIPPO GANNA🇮🇹🥇F

2021 UCI Men Elite ITT WORLD CHAMPION#Flanders2021 pic.twitter.com/bsePR2XwWN

— UCI (@UCI_cycling) September 19, 2021

Ganna a inversé la tendance face à Van Aert

CYCLISME / CHAMPIONNATS DU MONDE 2021

Contre-la-montre individuel (H) - Knokke Heist-Bruges (43,3km) - Dimanche 19 septembre 2021

Filippo Ganna a gagné son pari ! Seulement cinquième du contre-la-montre des Jeux Olympiques de Tokyo et deuxième à l’occasion des championnats d’Europe, le rouleur italien a sacrifié sa participation à la course en ligne le week-end prochain pour tenter d’aller chercher un deuxième titre mondial consécutif sur les routes flandriennes, un an après son sacre sur ses terres, à Imola, Pourtant, la concurrence était présente et motivée, notamment du côté de la Belgique avec Wout Van Aert et Remco Evenepoel. Ce dernier, qui a abordé les 43,3 kilomètres d’un parcours absolument plat tracé entre Knokke-Heist et Bruges plus tôt que les autres candidats au titre, a établi la première référence (48’31’’17). Le jeune coureur belge est alors resté un bon moment sur le siège réservé au leader du classement provisoire. Des coureurs comme Edoardo Affini, Jos van Emden, Ethan Hayter ou encore Tony Martin, pour le dernier contre-la-montre individuel de sa carrière, se sont cassé les dents sur le temps établi par Remco Evenepoel. En effet, il a fallu attendre les tous derniers dossards pour voir la hiérarchie se dessiner définitivement.Alors que Rémi Cavagna n’a pu prendre que la quatorzième place finale, Kasper Asgreen a échoué à un peu plus de deux secondes du temps du natif d’Alost. Sacré champion d’Europe à Trente il y a de cela une dizaine de jours, Stefan Küng n’a pas pu rivaliser sur un parcours bien plus long que celui proposé en Italie avec une cinquième place finale. Toutefois, cette épreuve d’ouverture des championnats du monde du centenaire s’est résumé au duel tant attendu entre Wout Van Aert et Filippo Ganna. Le Belge, vice-champion du monde du chrono et de la course en ligne à Imola, a démarré très fort avec le meilleur temps au premier intermédiaire avec un peu moins de sept secondes d’avance sur l’Italien. Toutefois, le tenant du titre a sans doute mieux mesuré ses efforts. Revenu à moins d’une seconde au deuxième point intermédiaire, avec onze kilomètres encore à parcourir, Filippo Ganna a terminé le parcours bien plus fort que son rival. Sur la ligne d’arrivée et avec une moyenne de 54,036km/h, l’Italien est sacré champion du monde pour la deuxième fois consécutive (47’47’’83) avec un peu plus de cinq secondes d’avance sur Wout Van Aert alors que Remco Evenepoel remporte la médaille d’argent à un peu plus de 43 secondes.Wout Van Aert (BEL) à 5’’37Remco Evenepoel (BEL) à 43’’34Kasper Asgreen (DAN) à 45’’64Stefan Küng (SUI) à 1’06’’20Tony Martin (ALL) à 1’17’’27Stefan Bissegger (SUI) à 1’25’’44Ethan Hayter (GBR) à 1’26’’21Edoardo Affini (ITA) à 1’48’’70Tadej Pogacar (SLO) à 1’52’’54Rémi Cavagna (FRA) à 1’58’’42Benjamin Thomas (FRA) à 3’27’’57