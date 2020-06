Mondiaux 2020 : Pas de changement de date prévu par les organisateurs

Les onze épreuves auront bien lieu

Le gratin du cyclisme mondial aura bien rendez-vous en Suisse du 20 au 27 septembre prochain. Alors que l’UCI, face à la crise sanitaire, a remodelé profondément le calendrier international avec, notamment, de nouvelles dates pour les trois Grands Tours, aucun changement n’aura lieu pour la course au maillot arc-en-ciel. A l’occasion d’une conférence de presse ce vendredi, les organisateurs des championnats du monde à Aigle et Martigny se sont montrés optimistes malgré des réserves logiques face à une situation sanitaire encore incertaine. Une organisation qui sera testée grandeur nature dès le 22 août avec les championnats de Suisse, qui auront lieu sur le même parcours que les Mondiaux. « La prudence reste de mise, compte tenu de la situation sanitaire mondiale, mais l'organisation des championnats de Suisse est un signal fort qui nous permettra de valider notre démarche et d'affiner nos process », ont ainsi déclaré les coprésidents du comité d’organisation, Grégory Devaud et Alexandre Debons.Une annonce qui intervient une semaine après la décision du Conseil Fédéral suisse d’autoriser à nouveau les rassemblements de plus de 1000 personnes à compter du mois de septembre prochain. Une officialisation qui a été effectuée après « analyse des conditions sanitaires et des restrictions mises en place par le Conseil Fédéral ». Des Mondiaux qui débuteront donc dès le 20 septembre 2020, soit le même jour que l’arrivée du Tour de France, avec le contre-la-montre individuel masculin, ce qui devrait pousser les spécialistes de la discipline à renoncer à la Grande Boucle ou à abandonner en amont des Mondiaux. Une semaine de compétition qui va se conclure le 27 septembre avec la tant attendue course en ligue masculine, sur un parcours de 249km avec départ situé devant le siège de l’Union Cycliste Internationale à Aigle et un dénivelé total de 4040m.