Mme Froome donne des nouvelles de Chris...

Quelques heures seulement après la chute mercredi, à Roanne, de Chris Froome lors de la reconnaissance du chrono du jour, sur les routes du Critérium du Dauphiné, c'est sa femme Michelle qui signe un message et donne des nouvelles de son coureur de mari via le compte Twitter de ce dernier en cours de transfert vers un hôpital de la région, qui n'a pas encore été précisé. Froome souffre d'une fracture du fémur, qui pourrait être ouverte et nécessiterait un héliportage.

"Chris est en route pour l'hôpital, après une chute à haute vitesse au cours de la reconnaissance du parcours cet après-midi, écrit celle qui partage la vie du Britannique. Les blessures restent encore à confirmer. J'attends des informations pour savoir où il a été transporté et dès que nous avons des informations nous vous tiendrons au courant." Le quadruple vainqueur du Tour de France est d'ores et déjà forfait pour le départ de la prochaine Grande Boucle à Bruxelles, le 6 juillet.

Chris is on his way to hospital after a high speed crash during the route recon earlier this afternoon, injuries are yet to be confirmed. I am awaiting information and transport to get to where he is and as soon as we have any information we will update you - MF