Mitchelton-Scott : S.Yates prolonge son contrat jusqu'en 2022

✒️ SIMON STAYS 🖋

"We won our first Grand Tour two years ago & I truly believe we can do it again" - @SimonYatess 🎙



We kick-start our signings by locking in our most successful Grand Tour rider, 2018 @lavuelta champ Simon Yates, for two more years.



📰 https://t.co/8qUcoy1Hoo pic.twitter.com/Bxlq22tVKj



Gerry Ryan : « Extrêmement heureux »

Simon Yates n'a donc pas l'intention de changer d'équipe. En effet, ce mercredi, son équipe Mitchelton-Scott a annoncé que le Britannique, présent depuis 2014 au sein de la formation australienne, prolongeait son contrat jusqu'en 2022.Après cette nouvelle, le vainqueur du Tour d'Espagne 2018 a ainsi notamment déclaré, sur le site internet officiel de son équipe : « L'histoire avec l'équipe a été formidable jusqu'à présent, j'ai grandi et mûri en tant que personne et tant que coureur. Nous avons eu beaucoup de succès et beaucoup d'échecs en cours de route, mais j'ai hâte de continuer le voyage ensemble [...] Nous avons remporté notre premier Grand Tour il y a deux ans et je crois sincèrement que nous pouvons le refaire, donc nous continuerons à travailler dur pour pouvoir en prendre un autre. »La satisfaction est également de mise du côté de l'encadrement de Michelton-Scott. Le manager général, à savoir Gerry Ryan, a confié : « Nous sommes extrêmement heureux que Simon continue avec nous dans le futur.Simon a été à l'origine de grands moments pour notre équipe dont notre première victoire sur un Grand Tour, et nous sommes convaincus qu'ensemble, nous avons beaucoup d'autres moments forts à accomplir. »