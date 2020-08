Mitchelton-Scott : Retour aux sources en 2021 pour Michael Matthews

✒️‼️ BLING IS BACK ‼️🖋

Matthews : « L’équipe m’a accueillie avec les bras grands ouverts »

Michael Matthews n’aura pas tardé à retomber sur ses pieds. Alors que l’équipe Sunweb a annoncé ce dimanche avoir autorisé le sprinteur australien à trouver une nouvelle équipe à compter de la saison 2021, ce dernier va retrouver d’ici quelques mois une équipe qu’il connaît très bien. Après avoir porté les couleurs de l’équipe appelée Orica-GreenEdge ou Orica-BikeExchange entre 2013 et 2016, le coureur de 29 ans s’est engagé pour les saisons 2021 et 2022 en faveur de l’équipe Mitchelton-Scott pour un retour aux sources. Alors que la formation Sunweb va changer de stratégie à la suite du recrutement de Romain Bardet, le natif de Canberra a saisi l’opportunité pour renouer les liens avec la seule équipe australienne de l’UCI World Tour.Dans un communiqué, celui qui a remporté le maillot vert sur le Tour de France en 2017 n’a pas caché son bonheur de revenir aux côtés de ceux qui ont lancé sa carrière. « L’opportunité de revenir s’est présentée à moi et elle fait partie de celles qu’il faut savoir saisir quand elle se présente. Ça me semble être le bon choix à ce moment de ma carrière et l’équipe m’a accueillie de nouveau avec les bras grands ouverts, ce qui est assez spécial, a déclaré Michael Matthews dans ce communiqué. Je suis clairement heureux de revenir. J’ai gardé de bons souvenirs de l’époque où j’évoluais avec GreenEdge. Gerry Ryan m’a soutenu lorsque j’étais chez les moins de 19 ans et les moins de 23 ans. Il m’a aussi aidé à devenir professionnel donc c’est comme un retour à la maison pour moi. » Une arrivée qui, à la suite du départ d’Adam Yates vers l’équipe Ineos Grenadiers, pourrait permettre à Michael Matthews d’avoir une équipe à son service pour briller de nouveau lors des sprints.