Milan-Turin : Cavendish s'impose en force, Bouhanni deuxième

Cavendish dans un fauteuil

CYCLISME - UCI PRO SERIES / MILAN-TURIN

Classement final (190km) - Mercredi 16 mars 2022

Mark Cavendish confirme qu’il est en grande forme ! Après avoir remporté la 2eme étape du Tour d’Oman puis la 2eme étape de l’UAE Tour, le sprinteur britannique a donné la pleine mesure de sa pointe de vitesse dans la dernière ligne droite de Milan-Turin. Une dernière répétition avant Milan-Sanremo qui a tout d’abord vu plusieurs tentatives d’échappée s’avérer infructueuses. Le duo composé de Gleb Brussenskiy et Luca Covili n’a passé que quatre kilomètres aux avant-postes quand un quatuor formé par Alessandro Tonelli, Alessandro Fancellu, Miguel Eduardo Florez et Antonio Tiberi n’aura tenu que deux petits kilomètres. Toutefois, la troisième tentative aura été la bonne. Après une première accélération de Daniel Viegas, le Portugais a vu Juan Diego Alba et Martin Marcellusi le rejoindre. Le peloton a alors donné son aval et l’écart a alors pu gonfler pour atteindre un maximum proche des cinq minutes. Les équipes de sprinteurs, dont Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux ou encore Arkéa-Samsic, se sont alors mis en marche pour contrôler l’avance prise par le trio de tête. L’échappée a finalement été absorbée avec 20 kilomètres encore à parcourir. Dans la foulée, l’équipe EF Education-EasyPost a tenté un coup avec Alberto Bettiol et Ben Healy.Ce dernier est ensuite parti seul pour prendre une quinzaine de secondes d’avance. Mais seul face à un peloton lancé à vive allure, l’Irlandais n’a pas fait le poids et a dû s’avouer vaincu à quatre kilomètres du but. L’effort produit par Rémi Cavagna, maillot de champion de France sur les épaules pour sa première course de la saison et sa première sortie depuis les Mondiaux 2021, a été décisif. Les trains de sprinteurs se sont alors mis en place, avec notamment les formations françaises Arkéa-Samsic et TotalEnergies à l’avant. Toutefois, face à l’organisation sans faille de Quick-Step Alpha Vinyl, il n’y avait rien à faire. Lancé à la perfection par son fidèle poisson-pilote Michael Morkov, Mark Cavendish a fait parler sa pointe de vitesse pour s’imposer devant Nacer Bouhanni et Alexander Kristoff. Le « Man of Man » devient ainsi le vainqueur de Milan-Turin le plus âgé quand Peter Sagan, cinquième, prend place dans le Top 10 d’une course pour la 500eme fois de sa carrière. S’il ne sera pas présent sur Milan-Sanremo ce samedi, Fabio Jakobsen ayant été appelé pour pallier le forfait de Julian Alaphilippe, Mark Cavendish reste sur la lancée de sa belle saison 2021.Nacer Bouhanni (FRA/Arkéa-Samsic) mtAlexander Kristoff (NOR/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) mtMax Kanter (ALL/Movistar) mtPeter Sagan (SLQ/TotalEnergies) mtAndrea Vendrame (ITA/AG2R-Citroën) mtMichael Morkov (DAN/Quick-Step Alpha Vinyl) mtBen Swift (GBR/Ineos Grenadiers) mtSimone Consonni (ITA/Cofidis) mtBiniam Girmay (ETH/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) mt