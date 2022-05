Milan-Sanremo : Une déclinaison féminine pourrait apparaître dès 2023

Le boom du cyclisme professionnel féminin ne se dément pas. Alors que le Tour des Flandres propose une course féminine depuis 2016, Liège-Bastogne-Liège a suivi dès 2017 quand Paris-Roubaix a permis au peloton féminin d’arpenter les pavés du Nord depuis 2021. A cela s’ajoute la renaissance d’un véritable Tour de France féminin dès cette année, épreuve dont la première étape aura lieu au cœur de Paris le 24 juillet prochain en lever de rideau de la dernière étape de la course masculine. Toutefois, pour la saison 2023, un autre Monument du cyclisme pourrait mettre en place une déclinaison féminine. En effet, le président de RCS Sport, société organisatrice des principales courses italiennes, Paolo Bellino a confirmé dans la presse de son pays la volonté de créer un Milan-Sanremo qui s’ajouterait au calendrier de l’UCI Women’s World Tour. « Nous travaillons pour lancer un Milan-Sanremo féminin, a confié ce dernier. Je pense que c'est un monument printanier qui devrait être aussi bien organisé pour les hommes que pour les femmes »

Le Giro comme prochaine étape ?

Sans surprise, alors que la « Primavera » est la course la plus longue au calendrier masculin, avec 293 kilomètres parcourus avant de voir Matej Mohoric s’imposer sur la Via Roma en mars dernier, son pendant féminin ne proposera pas un défi aussi extrême. « Bien sûr, pas sur une si longue distance mais nous travaillons d’ores et déjà pour ouvrir une édition dès l’année prochaine, a ajouté Paolo Bellino. Ce serait le même jour que les hommes et dans le même format que les Strade Bianche femmes. » Cette dernière, remportée par Lotte Koecky au mois de mars, s’était déroulée sur une distance de 136 kilomètres. Mais les plans de RCS Sport pour le cyclisme féminin pourraient ne pas s’arrêter là. Alors que le Giro a son pendant féminin depuis 1988, son organisation est le fait de la Fédération Italienne de cyclisme. « Nous discutons avec la fédération nationale pour connaitre les opportunités de travailler ensemble. Mon intention est de définir quelque chose d'ici juin, a affirmé Paolo Bellino. Je pense que dans les prochains mois, vous aurez de bonnes nouvelles concernant cet événement. » Le patron de RCS Sport ne cache pas que l’ambition d’ASO pour le Tour de France féminin est une source de motivation pour ce projet.