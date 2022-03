Milan-San Remo : Stuyven forfait, van der Poel de retour ?

Retour anticipé pour van der Poel ?

Au lendemain de l’annonce du forfait de Julian Alaphilippe, fiévreux et victime d’une bronchite, Milan - San Remo a perdu un autre de ses cadors. C’est en effet Jasper Stuyven, tenant du titre, qui a renoncé au premier Monument de la saison, qui se déroulera ce samedi. Le Belge de bientôt 30 ans, membre de l’équipe Trek-Segafredo, est malade lui aussi. « Tomber malade à cette période de la saison est une grosse déception. Bien sûr, j'étais ravi de courir avec le numéro 1 sur le dos après avoir remporté mon premier Monument l'an dernier.», a réagi Stuyven sur le site de son équipe. Il sera remplacé au sein de la formation américaine par le Danois Mads Pedersen, champion du monde 2019, qui a remporté une étape de Paris-Nice la semaine dernière. « Comme je l'ai dit dans de nombreuses interviews la semaine dernière, ce n'était pas prévu pour moi de courir Milan - San Remo, mais parfois les plans changent. C'est un changement tardif, mais je me sens motivé et je sais que ma forme est bonne. Bien sûr, c'est vraiment dommage pour Jasper qu'il n'ait pas la chance de défendre son titre, mais nous ferons de notre mieux pour en gagner deux de suite pour l'équipe », a réagi le joueur de 26 ans.Si Milan - San Remo a perdu son tenant du titre, « la Primavera » pourrait en revanche être le théâtre du grand retour à la compétition de Mathieu van der Poel. Touché au dos, le Néerlandais de 27 ans n'a pas couru en compétition en 2022, mais s'entraîne en Espagne depuis plusieurs semaines. Le coureur Alpecin-Fenix a visiblement retrouvé la forme et selon le média belge Sporza,. Son équipe Alpecin-Fenix n'a ni confirmé ni démenti l'information.