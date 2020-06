[Mise à jour : 12 août à 15h50]



Finalement, en dépit du souhait de la société organisatrice de la Classique des Classiques RCS, l'UCI a décidé de maintenir Milan-San Remo au 8 août, comme prévu initialement par le nouveau calendrier World Tour pour la saison 2020. Le Tour de Lombardie, qui devait, lui, être avancé au 8 août dans un premier temps, aura finalement lieu le 15 août !



Décidément, le calendrier World Tour 2020 ressemble à un énorme casse-tête pour l’Union cycliste internationale, et l’instance doit dévoiler une nouvelle version ce vendredi. Ces changements concerneront deux Monuments du cyclisme, comme l’ont d’ores et déjà fait savoir leurs organisateurs, RCS, dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. En effet, Milan – San Remo, reporté dans un premier temps au 8 août, aura finalement lieu le 15 août, avec une arrivée en soirée (vers 19h), alors que le Tour de Lombardie, prévu le 31 octobre en clôture de la saison World Tour, aura finalement lieu le 8 août.

Rendez-vous le 1er août !

RCS avait pourtant demandé à ce que Milan – San Remo ait lieu le week-end avant le grand départ du Tour de France à Nice, soit le 22 ou le 23 août, mais ce week-end est traditionnellement consacré aux championnats nationaux. Tout cela sera officialisé ce vendredi. La saison World Tour, interrompue à la mi-mars après Paris-Nice, reprendra le 1er août avec les Strade Bianche, qui se déroulent sur les chemins de terre autour de Sienne en Italie, et se terminera le 25 octobre avec Paris-Roubaix. Soit 22 courses en moins de trois mois !