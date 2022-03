Milan-San Remo : Ewan forfait lui aussi !

Mais quel virus a touché le peloton la semaine passée sur Paris-Nice et Tirreno-Adriatico ? Après le double champion du monde Julian Alaphilippe et le tenant du titre Jesper Stuyven, et alors que Filippo Ganna et Tadej Pogacar seront bien présents mais diminués, c’est Caleb Ewan qui a été contraint de déclarer forfait pour Milan-San Remo car il est malade. « Le staff médical et Caleb ont attendu jusqu’au dernier moment pour prendre cette décision difficile, mais au final c’était la seule option », a expliqué l’équipe du sprinteur australien de 27 ans, Lotto-Soudal. « Je suis déçu de ne pas pouvoir prendre le départ. J’étais en bonne forme et prêt pour une course difficile, mais comme beaucoup de coureurs, je dois faire face à des problèmes d’estomac au pire moment. Donc nous avons décidé avec l’équipe que c’était mieux pour le moment de nous concentrer sur des objectifs différents », a déclaré Ewan de son côté.

Déjà trois victoires en 2022 pour Ewan

Caleb Ewan (sous contrat jusqu'à fin 2024 avec Lotto) a déjà participé à quatre courses depuis le début de l’année. Il a remporté la première étape du Tour d’Arabie Saoudite, puis la première étape du Tour des Alpes Maritimes et du Var, puis a fini deuxième de Kuurne-Bruxelles-Kuurne, avant de remporter la troisième étape de Tirreno-Adriatico et abandonner lors de la dernière étape, dimanche dernier. Avec trois victoires au compteur depuis le début de la saison, le sprinteur faisait figure de gros outsider de ce Milan-San Remo 2022, un Monument dont il a déjà pris trois fois la deuxième place (en 2018, 2020 et 2021) et qu’il espérait bien remporter ce samedi. Ce sera peut-être pour l’année prochaine… En attendant, on le retrouvera, si tout va bien, sur Bruges-La Panne mercredi prochain et Gand-Wevelgem le dimanche suivant. Il doit ensuite prendre part au Giro et au Tour de France.