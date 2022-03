Milan - San Remo : Alaphilippe, malade, déclare forfait

Pas de @Milano_Sanremo pour moi samedi.

Bronchite + fièvre = ❌🤒

Triste de laisser l’équipe, surtout après une semaine de course difficile sur Tirreno où j’ai senti que les jambes revenaient bien malgré ma chute au Strade Bianche.

Repos et patience au programme.

À bientôt 👋 pic.twitter.com/FOBtGj8eLl



— Julian Alaphilippe Officiel (@alafpolak1) March 16, 2022

Retour au Pays basque début avril ?

Vainqueur de Milan - San Remo en 2019, Julian Alaphilippe ne réitérera pas son exploit cette année. Le double champion du monde français a en effet annoncé son forfait ce mercredi, à trois jours du premier Monument de la saison. "", a écrit le coureur Quick-Step Alpha Vinyl sur sa plage Instagram. Victime d'une lourde chute le 5 mars, où il était passé par-dessus son vélo sur les chemins de terre toscans, Julian Alaphilippe avait pourtant récupéré suffisamment de son mal de dos pour s'aligner sur Tirreno-Adriatico deux jours plus tard. Plus ou moins en vue durant la semaine selon le profil des étapes, le coureur de 29 ans avait pris la 33eme place finale, à près de 22 minutes du vainqueur Tadej Pogacar, mais la victoire finale n'était pas son objectif.Dimanche à l'arrivée, le double champion du monde était d'ailleurs confiant pour la suite : « Je suis satisfait de la semaine. Je finis fatigué, c'était une grosse semaine, éprouvante. Je suis content de m'être fait mal à l'avant hier (samedi) toute la journée. Mes douleurs au dos se sont estompées, mais je sens que je ne suis pas top top, j'ai souffert, surtout hier (samedi) où on était tout le temps à bloc, je l'ai senti, mais je ne suis pas là pour me plaindre. Je suis déjà content d'avoir pu faire toute la semaine. C'est du travail qui va payer pour bientôt, j'en suis sûr. » Malheureusement, une vilaine bronchite est passée par là, et c'est donc un gros outsider qui est contraint de renoncer à Milan - San Remo, une course où il est déjà monté trois fois sur le podium durant sa carrière. Julian Alaphilippe, qui attend toujours sa première victoire depuis son titre mondial glané en Belgique en septembre, doit normalement s'aligner sur le Tour du Pays basque à partir du 4 avril,