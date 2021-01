Michelton-Scott devient Team BikeExchange en 2021

Nouvelle saison, nouveau départ

Ce vendredi, date du premier jour de l’année 2021, les formations du peloton professionnel ont pu faire découvrir leur nouvelle tunique, sur le dos de leurs coureurs et recrues. Du côté de Michelton-Scott, l’occasion était venue de présenter le nouveau nom de l’équipe pour la saison à venir.. L’entreprise de vente de vélos et d’accessoires cyclistes en ligne était partenaire depuis 2015 et a récupéré les droits d’appellation de l’équipe. Le président de GreenEDGE Cycling, Darach McQuaid, s’est félicité de la nouvelle identité visuelle de l’équipe. « Après une année 2020 pleine de défis derrière nous, GreenEDGE Cycling est heureux d'annoncer notre nouvelle identité et notre nouvelle marque Team BikeExchange pour la saison 2021. GreenEDGE Cycling a connu un énorme succès au plus haut niveau du cyclisme au cours de la dernière décennie. En 2021, avec BikeExchange comme nouveau partenaire sponsor, nous entamons notre dixième saison (dans le World Tour) pleine d'ambition et avide de succès », a-t-il réagi à propos de la formation anciennement appelée Orica-GreenEDGE (2012-2015), Orica-BikeExchange (2016), Orica-Scott (2017) puis Michelton-Scott (2018-2020).Le maillot noir et jaune laisse, quant à lui, la place à une tunique majoritairement blanche, dans laquelle le noir vient couvrir les épaules des cyclistes. L’année 2020 de la formation Michelton-Scott a été impactée par le Covid-19.A noter tout de même deux victoires au classement général pour ce même Simon Yates, sur le Tour des Emirats arabes unis et sur le Tirreno-Adriatico. A voir ce que 2021 réservera à la formation australienne désormais accompagnée par la marque de vélos Bianchi.