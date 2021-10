Merckx adoube Pogacar

Merckx: "Eu ouvi muito << este é o novo Merckx >>. Acho que dessa vez com o Pogacar realmente está lá. Ele tem apenas 23 anos e já é 2 vezes vencedor do TDF. Eu ainda não tinha ganhado o TDF aos 24”.https://t.co/4tF6IA6m7W pic.twitter.com/7ZbqjH5CuD

— País do Ciclismo (@DoCiclismo) October 11, 2021

Pogacar : "C’est impossible de gagner tout ce qu’il a gagné"

Considéré comme « le nouveau Cannibale », Remco Evenepoel n’a jamais reçu l’aval d’Eddy Merckx, qui n’hésite jamais à le tacler dès qu’il le peut, comme lors des derniers Mondiaux, où le Belge de 76 ans avait exprimé ses doutes quant à la capacité de son compatriote à se mettre au service de Wout Van Aert. En revanche, le légendaire Eddy est prêt à adouber Tadej Pogacar, vainqueur samedi dernier du Tour de Lombardie, après avoir déjà signé 29 autres victoires durant sa carrière, dont deux Tours de France, Liège-Bastogne-Liège et neuf étapes de Grands Tours. Le tout à tout juste 23 ans. Lundi, lors d’un événement avec un sponsor à Vérone, les deux hommes se sont rencontrés, et le Belge n’a pas refusé la comparaison avec le Slovène.Il a 23 ans et il a déjà gagné deux fois le Tour de France, c’est incroyable (Merckx a gagné son premier Tour à 24 ans et un mois mais il avait remporté son premier Giro l’année d’avant, ndlr). Tadej est seulement au début de sa carrière. Je pense qu’il peut faire mieux que moi sur certaines courses. C’est un grand champion et nous allons continuer à l’apprécier pendant les années à venir. Je ne pense pas qu’il ait des faiblesses. Il a la mentalité et le professionnalisme d’un grand champion et quand vous avez cela, vous n’avez pas de faiblesses. »Forcément ravi de la comparaison, Tadej Pogacar estime toutefois qu’il a encore du chemin à parcourir pour atteindre le niveau du Belge, vainqueur de 525 courses, dont cinq Tours de France, cinq Giro, une Vuelta, 65 étapes de Grands Tours et 19 Monuments (7 Milan - San Remo, 2 Tours des Flandres, 3 Paris-Roubaix, 5 Liège-Bastogne-Liège, 2 Tours de Lombardie) : "Beaucoup m’ont déjà dit que j’étais le nouveau Merckx, mais c’est impossible de gagner tout ce qu’il a gagné. Eddy est un coureur total, il a gagné partout.Chaque course auxquelles je participe, j’essaie d’imprimer ma marque, même si c’est un simple Critérium en Slovénie. Mais je crois que c’est la nature de chaque cycliste. Cette année, j’ai fini troisième des Jeux Olympiques, j’aimerais y retourner et gagner la médaille d’or. Mais j’aimerais aussi gagner les championnats du monde. Et le Giro. Et aussi la Vuelta. » Le Slovène aussi est un véritable Cannibale ! A lui de le démontrer sur la route pendant de longues années encore.