Mercan'Tour Classic : Fuglsang s'impose en solitaire, Gaudu troisième

Gaudu s'est fait piéger

MERCAN'TOUR CLASSIC

Classement final (Puget-Théniers - Col de Valberg, 167,9km) - Mardi 31 mai 2022

David Gaudu (FRA/Groupama-FDJ) à 34"

Lenny Martinez (FRA/Groupama-FDJ) à 2'53"

Il attendait cette victoire certainement avec une grande impatience. Ce mardi, le Danois Jakob Fuglsang, pensionnaire de la formation Israel-Premier Tech, a remporté, en solitaire, la deuxième édition du Mercan'Tour Classic, longue de 167,9 kilomètres et courue entre Puget-Théniers et le col de Valberg., alors que le Français David Gaudu, pensionnaire de la formation Groupama-FDJ, termine troisième. Juste avant, et plus précisément lors du col de la Couillole, avait alors eu un gros écrémage, ce qui avait considérablement amaigri le peloton.C'est ainsi que lors de la montée finale en direction de Valberg, il ne restait alors qu'une bonne dizaine de coureurs., pour succéder au Français Guillaume Martin, pensionnaire de la formation Cofidis et également piéger un autre Français, en la personne de David Gaudu. Pourtant, ce dernier avait parfaitement été lancé par sa formation, et notamment par un certain Thibaut Pinot. Cela faisait près de deux années que le Danois n'avait plus remporté la moindre course. Son dernier succès, et non des moindres, avait alors été lors de l'édition 2020 du Tour de Lombardie.2- Michael Woods (CAN/Israel-Premier Tech) à 31"3-4- Jesus Herrada (ESP/Cofidis) à 1'05"5- Steff Cras (BEL/Lotto Soudal) à 1'07"6- Louis Meintjes (AFS/Intermarché-Wanty-Gobert Materiaux) à 1'46"7- Matteo Jorgenson (USA/Movistar) à 2'03"8-9- Michel Ries (LUX/Arkéa-Samsic) à 3'15"10- Sebastian Reichenbach (SUI/Groupama-FDJ) à 3'49"...