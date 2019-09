Memorial Marco-Pantani: Lutsenko s'impose encore

Deux jours après sa victoire lors de la Coppa Sabatini, Alexey Lutsenko s'est adjugé ce samedi la 16e édition du Memorial Marco-Pantani.

Revenu dans le final sur Diego Rosa (Ineos) et Guillaume Martin (Wanty-Groupe Gobert), le Kazakh a devancé l'Italien et le Français dans le dernier kilomètre.

Le coureur de la formation Astana confirme son excellente forme à une semaine de la course en ligne des championnats du monde.

The sweet champagne for three best riders of the race with @AlexeyLutsenko3 as the winner! #MemorialPantani #AstanaProTeam pic.twitter.com/ToGrXWzjgy