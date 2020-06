Mavic sauvé par Hinault ?

Pédalier Mavic starfish, chef d'oeuvre technique et esthétique des années 80/90https://t.co/XBXM3udpnS

Mavic,, est en redressement judiciaire depuis début mai, dans le contexte rendu particulièrement compliqué par la pandémie de coronavirus. Elle pourrait être sauvée par un certain Bernard Hinault, comme il l'explique à L'Equipe : « Je suis très heureux de venir appuyer un projet français de sauvetage de Mavic, une marque qui m'a accompagné tout au long de ma carrière et qui est indissociable de la course cycliste. Comme partenaire technique, Mavic est depuis toujours au service des coureurs en difficulté. A mon tour de me mettre au service des hommes et des femmes de Mavic, au moment où leur entreprise est en difficulté. C'est un juste retour des choses. »Le quintuple vainqueur du Tour de France se greffe au projet de reprise de, l'ex-patron de l'équipe Arkéa-Samsic (et ancien cadre du Crédit Mutuel). Les offres, au nombre de quatorze pour le moment, doivent être déposées au plus tard vendredi.