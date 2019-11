Macron rend hommage à "Poupou"

Les hommages se multiplient après l'annonce de la mort à l'âge de 83 ans de Raymond Poulidor. A commencer par le président de la République Emmanuel Macron.

Sur Twitter, le chef de l'Etat a écrit : "Ses exploits, son panache, son courage resteront gravés dans les mémoires. « Poupou », à jamais maillot jaune dans le cœur des Français." François Hollande, son prédécesseur à l'Elysée, se manifeste également sur Facebook : "Éternel second sur les routes du Tour de France mais éternel vainqueur du coeur des Français, Raymond Poulidor était un champion au palmarès, au panache et à la générosité inoubliables."

Parmi les institutionnels, Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, se manifeste également, tout comme les comptes officiels des grands tours. Mais aussi les héritiers de Poulidor, à l'image d'un Laurent Jalabert : "Raymond Poulidor s'est échappé une dernière fois (...) Sa disparition va laisser un énorme vide..." Ou plus proche de nous, Julian Alaphilippe : "Heureux d'avoir croisé ton chemin. Au revoir Raymond, au revoir Champion." Mais aussi le message plein d'émotion d'un Lilian Calmejane : "Je n’oublierai jamais ce podium, ce jour où tu m’as chuchoté à l’oreille que je remporterais un jour une victoire sur le Tour." Ou encore David van der Poel, l'un de ses petit-fils, qui le désigne comme "mon héros et mon plus grand supporter".

Un immense champion et tellement plus que cela. Le Tour ne sera plus le même sans lui.

Nous ne t'oublierons jamais, Poupou !



He was a great champion but so much more than that. The Tour will not be the same without him.

We will never forget you, Raymond! pic.twitter.com/L3w97IFUSa