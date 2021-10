Lotto-Soudal : Trois ans de contrat pour Victor Campenaerts

Look who's back 👀

Let's give a warm welcome to @VCampenaerts 🙌 pic.twitter.com/DRmG0tOAhf



— Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) October 19, 2021

Campenaerts ambitieux pour sa nouvelle équipe

Victor Campenaerts a bien entendu le message de ses actuels dirigeants. Alors que le patron de l’équipe Qhubeka-NextHash a proposé à ses coureurs de trouver des solutions ailleurs pour 2022 et au-delà, le coureur belge n’a pas perdu beaucoup de temps et sait désormais où il va rebondir pour la saison prochaine. Membre de l’équipe Lotto-Soudal en 2018 et 2019 avant de rallier la formation sud-africaine, Victor Campenaerts s’est officiellement engagé en faveur de la formation dirigée par Marc Sergeant et John Lelangue pour les trois prochaines saisons. Une signature qui intervient alors que John Degenkolb a décidé de rejoindre l’équipe DSM et que le Belge a été vu en pleine discussion avec John Lelangue à la veille du récent Tour de Lombardie. Une officialisation que la formation d’outre-Quiévrain a effectuée au travers d’une vidéo humoristique.On y voir John Lelangue et les coureurs de l’équipe Lotto-Soudal dans une taverne puis Victor Campenaerts arriver pour y apposer sa signature sur ce qui semble être un accord avec le manager général de la formation belge. « J’ai évidemment été séduit par l’intérêt exprimé par plusieurs équipes mais le projet intéressant et les ambitions claires de Lotto-Soudal ont été un facteur déterminant dans ma décision, a confié le rouleur belge dans un communiqué. J’ai immédiatement senti de la confiance venant de cette équipe et c’est toujours agréable d’arriver dans un environnement où je connais beaucoup de membres de l’encadrement mais également quelques coureurs. Je suis impatient d’apporter ma pierre au style attractif de l’équipe Lotto-Soudal. » Concernant ses deux saisons avec l’équipe Qhubeka-NextHash, Victor Campenaerts assure qu’il y repensera avec « grand plaisir » et retient l’engagement caritatif de son ancienne formation.