Lotto-Soudal : Opération à l'épaule droite pour Caleb Ewan

Aucune date de retour donnée pour Ewan

Caleb Ewan est passé une nouvelle fois sur le billard. A la peine tout au long d’un Tour de France 2022 loin d’être favorables aux purs sprinteurs, avec une huitième place ce dimanche à l’arrivée de l’ultime étape sur les Champs-Elysées comme meilleur résultat, le sprinteur australien a pris la dernière place du classement général à un peu moins de six heures de Jonas Vingegaard, vainqueur final. La lanterne rouge de la Grande Boucle, qui a pu l’afficher sur ses dossards au départ de la Paris-La Défense Arena, s’est rendu dans un hôpital afin de consulter ses médecins concernant une fracture de la clavicule subie l’an passé. Ces derniers ont alors déterminer qu’une opération chirurgicale était nécessaire, intervention qui a été effectuée dans la journée, a annoncé l’équipe Lotto-Soudal au travers des réseaux sociaux.Selon la formation belge dans un communiqué, cette intervention avait pour but de « résoudre les problèmes qu'il avait avec son épaule et son bras ». Plus précisément, les chirurgiens ont retiré une plaque qui avait été placée sur la clavicule droite à l’occasion d’une opération effectuée l’an passé. En effet, Caleb Ewan avait été victime d’une violente chute dans le final de la 3eme étape du Tour de France 2021 à Pontivy, incident dont la victime collatérale avait été Peter Sagan. Victime d’une fracture de la clavicule, « Pocket Rocket » avait alors été contraint à l’abandon. La formation Lotto-Soudal a confirmé que « l’opération a été réussie ». Toutefois, pour ce qui est d’une date de retour à la compétition du sprinteur australien, l’équipe belge s’est montrée prudente. « D'autres examens détermineront le processus de rétablissement », est-il annoncé dans ce communiqué.