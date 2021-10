Lotto-Soudal : Les grandes ambitions de Caleb Ewan pour les Mondiaux 2022 en Australie

A peine descendus de vélo pour cette année, les coureurs du peloton professionnel ont déjà un œil sur le prochain exercice. Entre avenir, programme et objectifs, rien n’est négligé. Caleb Ewan, l’un des sprinteurs incontournables dans la catégorie World Tour, s’est confié à Wielerflits sur un événement qu’il a déjà dans le viseur : les championnats du monde qui se tiendront à Wollongong, pour la deuxième fois sur le sol australien, après 2010. Dans son pays, le coureur de Lotto-Soudal espère bien briller de mille feux et s’en donnera les moyens. Pour cela, il changera ses priorités par rapport à ceux qu'il avait sur la saison écoulée. « Pas l'année prochaine, je pense, répond-il quand le site belge lui demande s’il visera une victoire d’étape sur chaque Grand Tour pour étoffer son palmarès garni de 52 victoires dont six en 2021. Les championnats du monde auront lieu l'année prochaine à Wollongong en Australie. Je peux gagner ».

Ses troisièmes Mondiaux à venir

De ce fait, Caleb Ewan va même jusqu’à semer le doute sur sa participation à la Vuelta (19 août 2022 – 11 septembre 2022), dont l’étape finale précède le début des Champions du monde d’une semaine (18-25 septembre 2022). «, mais pour l'instant je dirais que je ne commencerai pas par-là », explique-t-il. Le natif de Sydney prendra part à ses troisièmes Mondiaux après Doha en 2016 et la Flandre cette année, deux courses qu’il n’a pas été en mesure de terminer. Pour briser ce plafond de verre, Ewan devra être un peu plus chanceux sur son vélo. En 2021, des chutes l’ont conduit à abandonner le Giro (8eme étape) et ne pas s’aligner pour le quatrième jour de course sur du Tour de France.