Lotto-Soudal : Le poste de directeur général visé par Andrei Tchmil

Tchmil veut relancer l’équipe Lotto-Soudal

Andrei Tchmil va-t-il faire un retour dans le cyclisme professionnel ? Le natif de Khabarovsk, qui a porté les couleurs de l’URSS, de la Moldavie, de l’Ukraine puis de la Belgique tout au long de sa carrière sportive entre 1989 et 2002, le vainqueur de trois Monuments du cyclisme se dit prêt à rendre ce que l’équipe Lotto-Soudal lui a donné. Membre de la formation belge entre 1994 et 2022, avec laquelle il a remporté Paris-Roubaix en 1994, Milan-Sanremo en 199 puis le Tour des Flandres en 2000, l’ancien coureur a confié dans un entretien accordé au quotidien belge néerlandophone Het Laatste Nieuws être candidat pour prendre le rôle de directeur général de l’équipe qui portera le nom Lotto-Dstny dès 2023. En effet, John Lelangue a annoncé son départ à l’issue de cette année et sur fond de relégation en deuxième division pour la formation belge.Andrei Tchmil, qui détient la nationalité belge depuis 1998, s’est montré motivé pour tenir un tel poste. « Je veux venir en Belgique et je veux être le manager de l’équipe Lotto », a confié le vainqueur de la Coupe du Monde en 1999. Une telle nomination verrait l’ancien coureur de 59 ans faire un retour dans le giron du cyclisme professionnel après avoir participé à la création de l’équipe Katusha sur les cendres de la formation Tinkoff Credit Systems en 2008, dont il a été le président mais également manager général. Andrei Tchmil devra toutefois faire face à la concurrence d’un certain Axel Merckx, candidat de longue date à ce poste et qui a connu le succès à l’échelon continental avec Axeon-Hagens Berman. Assurant que l’équipe Lotto-Soudal « a perdu son âme lors des dernières années », Andrei Tchmil veut « retrouver cette âme et venir en Belgique pour cela ». A voir si ce discours va convaincre les dirigeants de la formation belge.