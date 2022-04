Lotto-Soudal : Janse van Rensburg et Barbero signent jusqu’à la fin de saison

C’est assez rare dans le peloton, où les transferts s’officialisent en général au mois d’août et sont effectifs à l’intersaison, mais l’équipe Lotto-Soudal a décidé de recruter deux coureurs libres alors que la saison bat son plein. Le Sud-Africain Reinardt Janse van Rensburg et l’Espagnol Carlo Barbero ont signé ce lundi un contrat qui les liera à l’équipe belge du 1er mai au 31 décembre 2022. La raison ? L’effectif actuel est trop juste. « Comme toutes les autres équipes, nous avons eu beaucoup de malades cette année. À cause de ça, nous n’avons pas toujours pu être au départ avec une équipe complète. Nous avions besoin d’un renfort pour pouvoir boucler le programme que nous avions prévu », confie le patron de l’équipe, John Lelangue.

Barbero et Janse van Rensburg déjà coéquipiers pendant deux ans

Carlos Barbero et Reinardt Janse van Rensburg sont des coureurs expérimentés du peloton. L’Espagnol, qui fêtera ses 31 ans vendredi, a couru en World Tour depuis 2017, d’abord chez Movistar, puis chez NTT, devenue Qhubeka NextHash avant que l’équipe ne disparaisse de l’élite du cyclisme en fin de saison passée. Il compte douze victoires à son actif, dont trois étapes du Tour de Burgos, et il a participé à deux Vuelta et un Tour de France. Janse van Rensburg (33 ans) a quant à évolué en World Tour depuis 2013, chez Argos -Shimano puis Dimension Data, devenue NTT puis Qhubeka NextHash, et a donc été le coéquipier de Barbero pendant les deux dernières saisons. Il compte dix victoires à son palmarès, dont le titre de champion d’Afrique du Sud de course en ligne 2022, et a pris part à cinq Tours de France et trois Vuelta. Avec ce recrutement, Lotto-Soudal, qui a remporté douze victoires cette saison, grâce notamment à Caleb Ewan (5) et Arnaud De Lie (3), espère glaner le plus de points possibles lors des prochains mois pour assurer sa place en World Tour, ce qui est loin d’être acquis pour le moment.