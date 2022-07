Lotto-Soudal : De Gendt prolonge jusqu'en 2024

💬"In this team I have been able to become the rider that I always wanted to be."

Read all about @DeGendtThomas extending his stay at the team for two more seasons 👇



📝https://t.co/TySoy1r0MD pic.twitter.com/aPu1zuzyRg



— Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) July 4, 2022

"La saison dernière n’a pas toujours été facile pour lui"

Thomas De Gent joue la continuité. Ce lundi, via son compte Twitter officiel, la formation cycliste belge Lotto-Soudal, qui évolue en World Tour, a annoncé la prolongation du contrat de son protégé. Le coureur belge se retrouve désormais lié à sa formation actuelle, jusqu'en 2024, après une prolongation d'une durée totale de deux ans. Le baroudeur, aujourd'hui âgé de 35 ans, est arrivé au sein de cette même formation lors de l'année 2015. Dans ce même communiqué officialisant cette nouvelle, le principal intéressé était forcément heureux : "Dans l’ensemble, ces huit dernières années ont été un réel succès, avec de belles victoires et de très bons souvenirs. Je me réjouis d’y ajouter deux saisons supplémentaires. J’ai hâte de voir comment l’équipe évoluera dans les années à venir, avec l’éclosion de jeunes talents comme Arnaud De Lie ou Maxim Van Gils et avec l’arrivée de notre nouveau co-sponsor. Même si c’est de plus en plus difficile pour moi, l’ambition reste de gagner des courses. Et bien sûr, je souhaite continuer à aider l’équipe à chaque fois que je le pourrai."Au sein de cette même équipe, cette prolongation fait beaucoup d'heureux, comme c'est le cas pour John Lelangue, qui n'est autre que le manager général de cette formation cycliste belge Lotto-Soudal : "Je suis donc très content de voir qu’il est bien de retour cette année. D’abord en travaillant dur pour l’équipe quand c’était nécessaire, mais c’est bien sa victoire d’étape au Giro qui nous a rappelé ce que nous savions tous déjà : il faut toujours compter sur Thomas De Gendt."