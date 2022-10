Lotto Soudal : Avant sa dernière course, Gilbert a encore faim

Un grand Tours et puis s’en va. Après vingt ans à arpenter les routes, en représentant plusieurs acteurs majeurs (FDJ, BMC, Quick-Step) du microcosme du cyclisme, Philippe Gilbert disputera ce dimanche, lors de Paris-Tours, la dernière course de sa carrière. Pour Ouest-France, le quadragénaire a évoqué ce clap de fin. « Je suis heureux de terminer ma carrière au moment où je l’ai décidé. J’ai tout choisi, ce qui était important. Je me sens prêt à fermer ce chapitre de ma vie. C’était vingt années intenses, plein de choses sont arrivées et je suis prêt pour quelque chose de nouveau, de différent », partage le coureur de Lotto Soudal. Un baisser de rideau à la saveur particulière pour le Belge qui a triomphé à deux reprises sur ce rendez-vous, en 2008 et 2009.

Gilbert veut se battre à la régulière pour sa dernière

« J’étais toujours heureux de la courir. J’ai pu la gagner en 2008, c’était la première grande victoire de ma carrière », s’exclame celui qui ne s’interdirait pas d’ajouter un 81eme succès à son palmarès XXL, sans espérer le moindre cadeau de la part du peloton. Je vais me battre contre eux, je n’espère aucun cadeau et je n’en ferai aucun. J’espère qu’ils ne me laisseront pas aller devant, je veux qu’on se batte normalement et qu’on ait une course classique. » Champion du monde, double champion de Belgique et victorieux de onze étapes en Grand Tour, Philippe Gilbert aura également été lauréat de quatre des cinq Monuments (pas Milan-Sanremo) et se satisfera « d’avoir fait autant d’années à ce niveau, avec toujours un objectif, une raison de courir et de pouvoir gagner ». Gagner, il l’a d’ailleurs fait pas plus tard qu’en mai en enrôlant le classement général deux étapes des 4 Jours de Dunkerque, et le classement général avec, à deux mois de souffler ses 40 bougies.