Les Mondiaux en France en 2022

En marge des Championnats du monde sur route qui ont actuellement lieu dans le Yorkshire, le comité directeur de l’Union Cycliste Internationale (UCI) a annoncé l’attribution à la France des Mondiaux sur piste en 2022.

Cette compétition, répétition générale avant les Jeux Olympiques de Paris en 2024, se tiendra dans le Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines du 12 au 16 octobre. L’UCI a décidé que les Mondiaux se dérouleraient à partir de 2021 en automne, et non plus à la fin de l’hiver, en conclusion d’une Coupe du monde réformée qui devient la Coupe des Nations UCI. Celle-ci ne comportera plus que trois étapes, une en Europe, une en Amérique et une dernière en Afrique, Asie ou Océanie.

Par ailleurs, l’Hexagone accueillera en 2022 les Mondiaux de BMX, du 26 au 31 juillet, sur une piste provisoire sur l’esplanade du Parc expositions Nantes-Pays-de-la-Loire.