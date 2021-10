La Belgique est à la fête sur les routes de Bretagne. Au lendemain de la victoire d’Arne Marit sur le Grand Prix du Morbihan, son compatriote Stan Dewulf a triomphé ce dimanche sur les 21emes Boucles de l’Aulne, seizième manche et épilogue de la Coupe de France. L’ancien membre de l'équipe Lotto-Soudal remporte, à l’instar de Marit, sa première victoire en professionnel pour clôturer sa saison. Il faut dire que le coureur de 23 ans a joué les premiers rôles dès le début de cette course de 177,6 kilomètres disputée autour de Châteaulin en se retrouvant parmi les 28 hommes formant le premier groupe. Ce regroupement s’est aminci au fil de la course et ce sont finalement quatre coureurs qui se sont détachés : le Belge, accompagné par Pierre-Luc Périchon (Cofidis), Simon Gugliemi (Groupama-FDJ) et Valentin Ferron (TotalEnergies).

Godon s'adjuge la Coupe de France

Sa victoire s’est dessinée à une quinzaine de kilomètres de la ligne grâce à une attaque fatale, que seul Ferron a su suivre. Le Belge était certainement celui en voulait le plus et a attaqué une nouvelle fois dans le dernier des huit tours de huit kilomètres à parcourir à Châteaulin pour ne plus être rattrapé. L'équipe AG2R-Citröen, en plus de gagner une cinquième victoire dans cette Coupe de France, voit Dorian Godon remporter le classement général. Le Français a conservé son avance sur Elia Viviani, qui accusait un retard de seize points avant Les Boucles de l’Aulne. Il succède ainsi à Nacer Bouhanni, vainqueur en 2020. Valentin Madouas pouvait espérer réaliser un gros coup au général, en vain. Le coureur de la Groupama-FDJ, largué par Dewulf, a coupé la ligne en deuxième position devant Mathieu Burgaudeau.



CYCLISME - COUPE DE FRANCE / LES BOUCLES DE L'AULNE

Classement final - Châteaulin-Châteaulin (177,6km) - Dimanche 17 octobre 2021

1- Stan Dewulf (BEL/AG2R-Citröen) en 4h11'03''

2- Valentin Madouas (FRA/Groupama-FDJ) à 36’’

3- Mathieu Burgaudeau (FRA/TotalEnergies) à 36’’

4- Laurent Pichon (FRA/Arkéa-Samsic) à 36’’

5- Torstein Træen (NOR/Uno-X Pro) à 36’’

...