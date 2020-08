Le World Tour restera en Europe en 2020

C’était attendu, c’est désormais officiel. La saison World Tour 2020 post-covid ne se déroulera qu’en Europe ! Alors que les Grands Prix de Montréal et de Québec, prévus mi-septembre, avaient été annulés le mois dernier, c’est désormais le Tour de Guangxi qui passe à la trappe. Prévue du 15 au 20 octobre prochain, l’épreuve chinoise est reportée à 2021. Ce n’est absolument pas une surprise, puisque le 9 juillet dernier, l’Administration Générale du Sport Chinois avait recommandé d’annuler tous les événements sportifs internationaux jusqu’à la fin de l’année dans le pays (sauf ceux qui servent de préparation aux JO d’hiver 2022 de Pékin). Ce qui avait notamment entraîné l’annulation de tous les tournois de tennis prévus en Chine à l’automne, et donc maintenant le Tour de Guangxi, dont cela aurait dû être la quatrième édition, après les victoires de Tim Wellens en 2017, Gianni Moscon en 2018 et Enric Mas en 2019.

La treizième course World Tour annulée en 2020

« Ces six derniers mois, nous avons fait de notre mieux pour assurer la préparation de notre course, afin qu’elle se tienne dans les délais. Mais malheureusement, nous devons accepter cette réalité et nous sommes parvenus à un consensus avec le gouvernement autonome de la région de Guangxi et la Fédération chinoise de cyclisme pour annuler le Tour de Guangxi 2020 », font savoir les organisateurs dans un communiqué. La saison World Tour, qui a repris le 1er août, ne compte donc plus « que » quinze événements à son programme, qui se terminera le 25 octobre avec Paris-Roubaix. Au total, ce sont treize courses World Tour qui n’ont pas pu se tenir en 2020. Parmi elles, le Tour de Catalogne, le Tour de Suisse, la Clasica San Sebastian ou encore la Classique de Hambourg. En espérant que ce soit la dernière…