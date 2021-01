Le World Tour 2021 commencera bien aux Emirats

BREAKING: All 19 UCI WorldTeams have committed to the upcoming seven-stage UAE Tour starting 21st February!

The UAE Tour will officially kick-off the UCI WorldTour calendar of events with the WorldTeams joined by a top-ranked UCI ProTeam.



Read more 👉 https://t.co/3Av5ThJvxN pic.twitter.com/rnPkGNSeyM



— UAE Tour Official (@uae_tour) January 14, 2021

Pogacar devrait être là

C’est fois c’est sûr, le World Tour 2021 commencera bien le 21 février, avec le Tour des Emirats Arabes Unis ! Depuis le 1er novembre, on savait que le Tour Down et la Cadel Evans Great Ocean Road Race, prévus en Australie respectivement du 19 au 24 janvier puis le 31 janvier 2021, et qui marquent traditionnellement le coup d’envoi de la saison World Tour, n’aurait pas lieu, car les équipes ne souhaitaient pas se rendre à l’autre bout du monde et respecter une quarantaine de deux semaines, sans s’entraîner ou presque.ainsi qu’Alpecin-Fenix, qui a remporté le classement de la deuxième division en 2020.Le départ et l’arrivée auront lieu à Abu Dhabi, la capitale, et le parcours précis des sept étapes sera dévoilé plus tard. Un parcours qui s’annonce relevé, avec sans doute une arrivée au sommet de Jebel Hafeet (10,8 kilomètres à 6,6%), comme ce fut le cas lors des deux premières éditions. C’est Primoz Roglic qui avait remporté la première édition en 2019, et Adam Yates s’était imposé l’an passé, lors d’une édition raccourcie de deux étapes en raison de la découverte de plusieurs cas de coronavirus. On était alors au tout début de la pandémie. Tadej Pogacar, le vainqueur du Tour de France 2020 et leader de l’équipe UAE Emirates, devrait participer à ce Tour des Emirats Arabes Unis 2021. Reste à savoir quel sera le protocole sanitaire autour de cette première course World Tour de la saison, et si le public sera autorisé au bord des routes. Le pays est actuellement deuxième (derrière Israël) au classement mondial du taux de vaccination de la population (15,45%)