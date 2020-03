Le Samyn : Hofstetter triomphe en Belgique

Photo of the day! The Winner! Yalla!

Arrivé cet hiver chez Israel Start-Up Nation en provenance de Cofidis, Hugo Hofstetter n’a pas attendu longtemps pour décrocher sa première victoire au sein de sa nouvelle équipe, qui plus est la plus belle de sa carrière. Le coureur français de 26 ans a remporté Le Samyn ce mardi, une course belge de 202km avec des secteurs pavés, disputée dans la province de Hainaut depuis 1968, et gagnée ces dernières années par des coureurs comme Niki Terpstra, Arnaud Démare ou Philippe Gilbert.et les Français Clément Venturini (AG2R-La Mondiale) et Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step), le tenant du titre. De bon augure pour Hofstetter avant de prendre le départ de Paris-Nice dimanche !