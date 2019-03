Le Samyn: Grande première pour Sénéchal 

A point nommé, Florian Sénéchal a signé, à 25 ans, son premier succès chez les professionnels en remportant ce mardi la 51e édition du Samyn.

Le coureur de la Deceuninck-Quick Step avait carte blanche sur cette course, et il est parvenu à poursuivre la razzia de la formation belge, qui réalise pour le moment le carton plein sur les courses flandriennes après la victoire Zdenek Stybar sur le Het Nieuwsblad et celle de Bob Jungels sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne.

Arrivé avec les costauds du jour, Sénéchal s'est imposé au sprint devant le Belge Aimé De Gendt (Wanty-Groupe Gobert) et le Néerlandais Niki Terpstra, le tenant du titre, qui n'a pas pu concrétiser le travail de son équipe Direct Energie.

