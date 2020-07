Le Morbihan à la fête fin août

[EMBED url="https://video-streaming.orange.fr/sports-extreme/championnats-de-france-barguil-champion-CNT000001gRD1O.html"][/EMBED]



Il y aura bien des championnats de France de cyclisme cette année, le week-end précédant le départ du Tour de France, comme le veut la tradition. Alors que la ville de Plumelec, dans le Morbihan, avait renoncé, à la mi-juin, à organiser les championnats de France en raison de la pandémie de coronavirus, c’est sa voisine de Grand-Champ, située à une vingtaine de kilomètres, au nord de Vannes, qui a été désignée pour organiser les « France ». Des championnats qui auront lieu du 21 au 23 août. La commune de Locminé, non loin de là, accueillera de son côté le départ des épreuves contre-la-montre, le vendredi. Le week-end sera consacré aux épreuves en ligne, sur un circuit vallonné de 18,3 kilomètres. Selon Ouest-France, seulement 3000 spectateurs devraient être autorisés à suivre l’événement au bord de la route, et Thibaut Pinot ainsi que Warren Barguil, le tenant du titre, seront là.

Plouay répétition générale avant le Tour ?

Une autre bonne nouvelle pour le cyclisme breton est arrivée ce lundi, avec l’attribution des championnats d’Europe à Plouay, une autre commune du Morbihan, du 24 au 28 août, c’est-à-dire juste avant le départ du Tour de France (le 29) à Nice. La course en ligne messieurs, épreuve-reine de la compétition, aura lieu le mercredi 26, soit trois jours avant la course en ligne des championnats nationaux (qui auront lieu ce jour-là dans de nombreux pays) et trois avant le départ du Tour de France. Ces championnats d’Europe, ouverts aux professionnels depuis 2016 (Peter Sagan, Alexander Kristoff, Matteo Trentin et Elia Viviani ont remporté le maillot bleu à étoiles jaunes) auraient dû se dérouler à Trente, en Italie, mais la ville italienne a préféré renoncer en raison de la pandémie de coronavirus, et les organisera finalement en 2021