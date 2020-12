L'année Covid, la révélation Pogacar... Le bilan international 2020

Un duo slovène de choc

Van Aert impressionnant, Evenepoel chirurgical

L’impression d’une saison coupée en deux. Voilà ce qui ressort de cette année 2020 dont la première partie s’est achevée le 14 mars en raison de la pandémie de coronavirus. S’en est suivie une pause forcée de plus de quatre mois puis un retour des compétitions à un rythme effréné entre les Grands Tours et les classiques. Sur le côté sportif maintenant, plusieurs faits marquants ont eu lieu et il n’y a qu’à se référer au classement mondial UCI pour en trouver les protagonistes.Le premier, Primoz Roglic, et son poursuivant, Tadej Pogacar, se sont tirés la bourre sur les routes du Tour de France, reporté en septembre en raison de la situation sanitaire. Maillot jaune pendant onze jours, Roglic devait bien négocier le contre-la-montre de la Planche des Belles Filles lors de l’avant-dernière étape pour s’adjuger la victoire finale. Cependant, tout a basculé et le Slovène a été renversé par son compatriote, qui au terme d’une performance somptueuse, lui a arraché le maillot jaune à la veille de l’arrivée à Paris.. Les deux Slovènes se sont ensuite retrouvé le podium de Liège-Bastogne-Liège (Roglic 1er, Pogacar 3e) puis le coureur de Jumbo-Visma a bouclé sa saison sur la Vuelta en conservant son titre.Wout van Aert, troisième du classement UCI, est également l’un des meilleurs coureurs sur l’année écoulée.Sa deuxième place sur le Tour des Flandres derrière son grand ami Mathieu van der Poel est également une grande image en 2020. Sans oublier une victoire d’étape sur le Critérium du Dauphiné, deux sur le Tour de France et une deuxième place au championnat du monde. Les performances de Remco Evenepoel sont aussi à saluer. Jusqu’au Tour de Lombardie en août où sa violente chute a mis un terme à sa saison,(Tour de San Juan, Tour de l’Algarve, Tour de Burgos, Tour de Pologne). Pour finir, le triomphe de Tao Geoghegan Hart sur le Giro restera dans les annales, alors qu’avant la dernière étape, il était dans le même temps que Jai Hindley.