Landa rejoint Bahrain-Merida

C'est l'un des premiers transferts officiels d’envergure dans ce mercato cyclisme. Mikel Landa s’est engagé auprès de l’équipe Bahrain-Merida, selon un communiqué de cette dernière. La durée du contrat n’a pas été communiquée. Le coureur basque sera le leader de la formation bahreïnie sur les Grands Tours. "Je suis très fier que Barhain-Merida m’ait choisi pour mener ce projet. Je suis très excité pour les challenges à venir", a réagi le 4e du Giro et le 6e du Tour en 2019.

"C’est un coureur qui enflamme la course avec ses formidables qualités de grimpeur, qui en font l’un des coureurs les plus compétitifs du circuit sur les Grands Tours. Ses résultats réguliers parlent pour lui et nous sommes sûrs de pouvoir compter sur son expérience exceptionnelle", a complété son nouveau manager général, Brent Copeland.

Le Basque quitte ainsi Movistar, qui devrait voir aussi le départ d’un autre de ses leaders, Nairo Quintana, vers la formation française Arkéa-Samsic.