L'Amstel Gold Race également annulée

En ces temps de pandémie, il va vraiment manquer quelque chose au printemps des amoureux de cyclisme. Les unes après les autres, les classiques sont annulées par les organisateurs et l'UCI. Des mesures qui s'imposent alors que le coronavirus fait de plus en plus de victimes en Europe. Un jour après Paris-Roubaix, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, une nouvelle classique a été rayée du calendrier. Il s'agit de l'Amstel Gold Race. L'épreuve néerlandaise était prévue le 19 avril prochain. Mais les organisateurs de la course dont le tenant du titre et Mathieu van der Poel ont dû se résoudre à faire l'impasse sur l'édition 2020. «La sécurité et la santé des coureurs, des spectateurs et de tous ceux qui sont à l’œuvre durant l’Amstel Gold Race a toujours été la priorité. C’est bien entendu une décision difficile à prendre mais nous n’avions pas d’autre choix.» a déclaré Léo van Vliet, le directeur de la course.

D'autres annulations en Belgique et en Allemagne

Il n'est pas le seul à avoir pris cette décision. En Belgique, la Flèche Brabançonne et le Grand Prix de l'Escaut ne sont plus au programme. Du côté allemand, c'est la course d'un jour Eischborn-Francfort qui a été annulée. C'est désormais plus d'une centaine d'épreuves UCI qui ont été annulées en raison de l'épidémie de coronavirus.