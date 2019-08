Lambrecht décède après sa chute

Le monde du cyclisme est en deuil ce lundi. Bjorg Lambrecht a perdu la vie lors de la troisième étape du Tour de Pologne.

Victime d'une lourde chute, le Belge a d'abord perdu connaissance. Le coureur de la Lotto-Soudal a été réanimé puis évacué vers l’hôpital de Rybnik.

Finalement, son équipe nous apprend que le jeune homme de 22 ans n'a pas survécu.

The biggest tragedy possible that could happen to the family, friends and teammates of Bjorg has happened… Rest in peace Bjorg... ❤️ pic.twitter.com/9u9LZkp2Rt