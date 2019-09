La sensation Pedersen !

C’était le déluge, sans exagérer, une atmosphère de fin du monde ! Les trombes d'eau qui n'en finissaient plus de s'abattre cette semaine sur le Yorkshire, théâtre de ces championnats du monde de cyclisme sur route, ont bouleversé la course en ligne messieurs, courue ce dimanche.

Les organisateurs avaient déjà dû se résoudre avant le départ à raccourcir le tracé initial (de 281 à 261km), avant que la retransmission de la course, victime d’un black-out complet, ne soit interrompue durant environ une heure en raison de l'impossibilité pour les hélicoptères de décoller dans ces conditions dantesques.

"C'est incroyable !" (Pedersen)

Un contexte hors normes, qui va affliger l’ensemble du peloton, réduit à peau de chagrin au fil des kilomètres. Même les plus forts, ou réputés comme tels, vont craquer ou être victime des éléments. A l’image du tenant du titre espagnol Alejandro Valverde, qu’on voyait contraint de jeter l'éponge tôt dans la course. Même l’équipe belge, sans doute la plus dense, craquait dans le sillage d’un Philippe Gilbert victime d'une chute, synonyme là aussi d'abandon dans la foulée, suivi de près par son jeune compatriote Remco Evenepoel. Primoz Roglic ou encore Nairo Quintana mettaient aussi mis pied à terre sous la pluie incessante et dans un froid glacial.

L’équipe de France du nouveau sélectionneur Thomas Voeckler était passée entre les gouttes, fidèle à sa stratégie de durcir la course sans s’inviter dans les échappées du jour. Avec le patron Julian Alaphilippe gardé « au chaud », façon de parler, d’autant qu’au moment de l’attaque décisive, à 33km de l’arrivée, le héros du dernier Tour de France, tout comme Peter Sagan, va coincer, dans l’incapacité de suivre Matteo Trentin et Mathieu Van der Poel, lancés à la poursuite de la dernière échappée (Moscon, Teunissen, Pedersen, Küng).

Le champion du monde 2019 figurait parmi ces hommes, qui prenaient rapidement près d’une minute d’avance sur la trentaine de rescapés, qui composait encore le peloton - sur 197 inscrits, 46 coureurs classés, dont les 3 Français Gallopin (23e), Alaphilippe (28e) et Cosnefroy (42e). Avec Van der Poel et sa pancarte grosse comme ça d’homme à battre, qui à son tour, et à la surprise générale, saute dans un final qu’on pense alors favorable à l’expérimenté Trentin, champion d’Europe. Mais à la surprise générale, ce championnat hors normes va consacrer la surprise Mads Pedersen (23 ans), le plus costaud au sprint pour devancer Trentin et Küng. La première victoire majeure en carrière du lauréat de Paris-Roubaix juniors (2013), plus jeune vainqueur depuis un certain Oscar Freire (1999), qui est aussi le premier titre d’un Danois en quatre-vingt-six éditions (*) ! "Tout coureur rêve de porter un jour ce maillot arc-en-ciel sur ses épaules. Pour moi, parvenir à le faire aujourd'hui (dimanche), c'est incroyable !, commentait le successeur incrédule de Valverde. On ne s'attendait pas à ça quand on a commencé ce matin." Personne sans doute ne l'avait même imaginé...

(*) Les meilleurs résultats danois étaient jusqu’à ce jour à mettre à l’actif de Matti Breschel (2010), Bo Hamburger (1997) et Leif Mortensen (1970), tous médaillés d'argent dans l'épreuve.