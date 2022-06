La Route d'Occitanie (E4) : Bonifazio et Woods à l'honneur

La Route d'Occitanie a pris fin ce dimanche, dans la chaleur et le vent, et ce sont Niccolo Bonifazio et Michael Woods qui terminent avec les honneurs ! L'Italien a remporté la dernière étape, tandis que le Canadien, vainqueur de l'étape-reine samedi, s'impose au classement général. Le sprinteur de 28 ans de l'équipe TotalEnergies s'est montré le plus fort d'un groupe de vingt coureurs, devançant pour quelques centimètres son compatriote Matteo Moschetti pour aller signer la 20eme victoire de sa carrière, la première cette année. Au général, Michael Woods n'a pas été inquiété, et ce sont donc les cinq premiers de l'étape qui arrivait aux Angles samedi qui terminent dans le Top 5 de cette Route d'Occitanie 2022. Le Canadien de 35 ans de l'équipe Israël-Premier Tech devance au final de 1'16 l'Espagnol Carlos Rodriguez et de 1'21 un autre Espagnol, Jesus Herrada. Il décroche la onzième victoire de sa carrière et surtout sa toute première course à étapes. De quoi le mettre en confiance à moins de deux semaines du Grand Départ du Tour de France.

Anacona meilleur grimpeur

Pour le reste, cette étape a été marquée par l'échappée matinale du meilleur grimpeur de cette édition Winner Andrew Anacona (Arkéa-Samsic), Nurbergen Nurlykhassym (Astana Qazaqstan), Damien Touze (AG2R-Citroën), Ben Healy (EF Education-EasyPost), Niki Terpstra (TotalEnergies) et Maxime Urruty (Nice Métropole Côte d'Azur) mais la course s'est emballées à 70 kilomètres lorsqu'une cassure a coupé le peloton en deux. Et c'est finalement un groupe de vingt qui joué la victoire.



LA ROUTE D'OCCITANIE

Classement de la 4eme étape (Les Angles-Auterive, 188,3km) - Dimanche 19 juin 2022

1- Niccolo Bonifazio (ITA/TotalEnergies) en 4h13'48

2- Matteo Moschetti (ITA/Trek-Segafredo) mt

3- Max Kanter (ALL/Movistar) mt

4- Elia Viviani (ITA/Ineos Grenadiers) mt

5- Thomas Boudat (FRA/Go Sport-Roubaix Lille Métropole) mt

...



Classement général final

1- Michael Woods (CAN/Israël-Premier Tech) en 14h33'47

2- Carlos Rodriguez (ESP/Ineos Grenadiers) à 1’16

3- Jesus Herrada (ESP/Cofidis) à 1’21

4- Alejandro Valverde (ESP/Movistar) à 1’24

5- Matias Skjelmose Jensen (DAN/Trek-Segafredo) 1’47

…

9- Nicolas Edet (FRA/Arkéa-Samsic) à 3'41

…