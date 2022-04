La Flèche wallonne : Teuns plus fort que Valverde, Alaphilippe quatrième

Cela faisait onze ans qu’un coureur belge n’avait plus remporté La Flèche wallonne. Mais Philippe Gilbert a enfin trouvé un successeur ! Ce mercredi, Dylan Teuns a triomphé au sommet du Mur de Huy et décroche, à 30 ans, sa première classique, lui qui est habitué depuis le début de sa carrière aux victoires d’étapes sur les courses d’une semaine (Tour de Wallonie, Tour de Pologne, Arctic Race of Norway…), mais a aussi remporté deux victoires d’étapes sur le Tour de France. Le Belge de l’équipe Bahrain Victorious s’est montré le plus fort dans la terrible ascension finale, avec ses pentes à 22%, et il a devancé de deux secondes le recordman de victoires de l’épreuve (cinq entre 2006 et 2017), Alejandro Valverde, qui a coincé dans les derniers mètres et n’ajoutera donc pas un sixième succès pour sa dernière participation, lui qui fêtera ses 42 ans lundi prochain. Avec une vitesse de près de 43km/h et une triple ascension du Mur de Huy au programme, aucun coureur n’a eu la force de partir de loin dans la dernière montée, et c’est dans les derniers hectomètres que la victoire de Teuns s’est dessinée. Aleksandr Vlasov a pris la troisième place, juste derrière Valverde, alors que Julian Alaphilippe, vainqueur de trois des quatre dernières éditions, n’avait visiblement pas les jambes pour aller sauter Teuns sur la ligne, et doit se contenter de la quatrième place, à cinq secondes. Rudy Molard (8eme), Warren Barguil (9eme) et Alexis Vuillermoz (10eme) sont les autres Français du Top 10 de cette édition 2022. Le double vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar, a quant à lui craqué dans les derniers hectomètres et termine douzième à sept secondes du vainqueur.

Armilrail, Rolland et Ferron à l'avant

Pour le reste, cette Flèche Wallonne avait été marquée par la longue échappée d’un groupe de huit coureurs partis après une trentaine de kilomètres : Daryl Impey (Israel-PremierTech), Simon Guglielmi (Arkéa-Samsic), Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Chris Juul Jensen (BikeExchange-Jayco), Jimmy Janssens (Alpecin-Fenix), Morten Hulgaard (Uno-X Pro Cycling Team), Valentin Ferron (TotalEnergies) et Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM). Ils ont compté jusqu’à 3’10 d’avance sur le peloton, puis ont été rejoints par Jens Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise), Luc Wirtgen (Bingoal-Pauwels Sauces). Au fil des côtes au programme, l’échappée s’est réduite, et Simon Carr (EF Education-EasyPost) a rejoint les rescapés (Impey, Armilrail, Janssens et Feeron) à 25 kilomètres de la fin, puis Carr et Ferron se sont retrouvés à deux cinq kilomètres plus tard. Mais à neuf kilomètres de la ligne d’arrivée, les deux hommes ont été repris et les cadors ont donc pu s’expliquer dans le Mur de Huy. Des cadors que l’on retrouvera, sans nul doute, sur Liège-Bastogne-Liège dimanche !



WORLD TOUR / LA FLECHE WALLONNE

Classement final (Blegny - Mur de Huy, 202,1km) - Mercredi 20 avril 2022

1- Dylan Teuns (BEL/Bahrain-Victorious) en 4h42'12

2- Alejandro Valverde (ESP/Movistar) à 2"

3- Aleksandr Vlasov (RUSBora-Hansgrohe) à 2"

4- Julian Alaphilippe (FRA/Quick-Step Alpha Vinyl) à 5"

5- Daniel Felipe Martinez (COL/Ineos Grenadiers) à 7"

...