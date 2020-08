La Course by Le Tour : La victoire pour Lizzie Deignan devant Marianne Vos

La championne du monde place une première attaque à 43 km de l'arrivée ! Ses concurrentes restent au contact. #LaCourse #TDF2020

▶ Suivez la course en direct sur notre site : https://t.co/Jv0CKoFqdj pic.twitter.com/gXLsX1L3lE



— France tv sport (@francetvsport) August 29, 2020

Deignan pourra remercier Longo Borghini



🏆 @lizziedeignan beats @marianne_vos in a photo-finish to take the victory!

🏆 Elizabeth Deignan s'impose de justesse face à Marianne Vos !#LaCourse pic.twitter.com/4GWs63C1jl



— La Course by Le Tour (@LaCoursebyTDF) August 29, 2020

CYCLISME - UCI WOMEN'S WORLD TOUR / LA COURSE BY LE TOUR

Classement final - Nice-Nice (96km) - Samedi 29 août 2020

Marianne Vos n’a pas fait la passe de trois. Victorieuse sur La Course by Le Tour lors de la première édition en 2014 puis l’an passé autour de Pau, la Néerlandaise semblait la plus forte au sprint mais elle a dû s’incliner dans les tous derniers mètres face à Lizzie Deignan. Disputée sur une boucle de 48,5km, similaire à celle qui sera parcourue à deux reprises par le peloton du Tour de France lors de la 1ere étape ce samedi, cette septième édition de la course féminine organisée en marge de la Grande Boucle a vu les meilleures mondiales s’expliquer sur la Promenade des Anglais. Très critique contre un parcours qu’elle jugeait insuffisamment sélectif, Annemiek van Vleuten s’est chargée de décanter la course à mi-distance. La championne du monde et, depuis deux jours, championne d’Europe a profité de la deuxième ascension de la Côte de Rimiez (5,8km à 5,1%) pour placer un démarrage dont elle a le secret.Une offensive de grande envergure qui a permis à un groupe de six de se détacher avec, à ses côtés, Katarzyna Niewiadoma, Demi Vollering, Marianne Vos et un duo de l’équipe Trek-Segafredo composé d’Elisa Longo Borghini et Elizabeth « Lizzie » Deignan. Un groupe qui a parfaitement collaboré durant le deuxième tour jusqu’au dix derniers kilomètres, avec Elisa Longo Borghini qui n’a pas mâché ses efforts pour maintenir le rythme. C’est alors que tout le monde a commencé à se regarder. Elisa Longo Borghni et Annemiek van Vleuten ont multiplié les démarrages mais c’est au sprint que tout s’est joué. Marianne Vos a démarré à 250m de la ligne mais, avec le vent de face dans la dernière ligne droite, la sociétaire de l’équipe CCC-Liv a vu Lizzie Deignan la déborder dans les derniers mètres. Demi Vollering complète le podium. Première Française, Aude Biannic a pris la 16eme place finale, dans le peloton arrivé avec près de deux minutes de retard.Marianne Vos (PBS/CCC-Liv) mtDemi Vollering (PBS/Parkhotel-Valkenburg) mtKatarzyna Niewiadoma (POL/Canyon-SRAM) mtAnnemiek van Vleuten (PBB/Mitchelton-Scott) mtElisa Longo Borghini (ITA/Trek-Segafredo) à 7’’Emilia Fahlin (SUE/FDJ-Nouvelle-Aquitaine-Futuroscope) à 1’50’’Elisa Balsamo (ITA/Valcar Travel & Service) à 1’50’’Soraya Paladin (ITA/CCC-Liv) à 1’50’’Liane Lippert (ALL/Sunweb) à 1’50’’Aude Biannic (FRA/Movistar) à 1’50’’