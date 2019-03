Kuurne-Bruxelles-Kuurne: Jungels s'impose en solitaire

Superbe succès ce dimanche pour Bob Jungels, sur la Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Le coureur de la Deceunink-Quickstep est allé s'imposer en solitaire, au terme d'une échappée de 15 kms. En costaud ! Peu avant de filer vers la victoire, Jungels avait pris la roue d'un groupe de quatre coureurs, parti tenter sa chance à 70 kms de l'arrivée. Sa puissance et son sens tactique ont fait le reste.

A huge round of applause for @BobJungels, first Luxembourger in 106 years to triumph in a cobbled Classic!

Photo: @GettySport pic.twitter.com/KentLIUkoD