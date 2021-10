Kreuziger prend sa retraite et devient directeur sportif de Bahrain Victorious

We are pleased to announce Roman Kreuziger as a new Sports Director for the 2022 season.

15 victoires pour Kreuziger

Devenir directeur sportif après une carrière de cycliste est une reconversion en vogue. Ce choix a récemment été fait par Tejay van Garderen, en place à EF Education-Nippo, et Roman Kreuziger, dont la prise de poste du côté de Bahrain Victorious interviendra dès la saison 2022. L’équipe de Matej Mohoric, Sonny Colbrelli et Luis Leon Sanchez a fait part de cette nouvelle dans un communiqué qui souligne à cette occasion la fin de la carrière de cycliste professionnel du Tchèque. « Bahrain Victorious a le plaisir d'annoncer la nomination de Roman Kreuziger au poste de directeur sportif pour la saison 2022. Roman rejoint l'équipe tout droit sorti du peloton après une carrière de 16 ans de course professionnelle » écrit la formation bahreïnie.L’homme de 35 ans, actuellement coureur pour l’équipe Gazprom-RusVelo (ProTeam), aura connu de nombreux succès :pour un total de 15 victoires sur un vélo. « Je suis très heureux d'être de retour sur le circuit mondial ! Je me réjouis de ce nouveau chapitre de ma vie. Je connais beaucoup de membres de l'équipe, tant les coureurs que le personnel. Il y a un esprit de victoire dans l'équipe, et je ferai de mon mieux pour contribuer aux résultats que nous souhaitons. Ma devise est simple : travailler dur et être professionnel, sur la route et en dehors. Après toutes ces années dans le peloton, je suis sûr que ça va fonctionner », dresse Kreuziger dans cette note à propos de sa nouvelle aventure.