Kittel quitte la Katusha et fait une pause dans sa carrière

Marce Kittel, qui n'est que l'ombre de lui-même depuis qu'il a rejoint la Katusha-Alpecin il y a un an et demi (2 victoires en 69 jours de course), a décidé de quitter la formation russe pour faire un break dans sa carrière.

"A ma demande, l'équipe Katusha-Alpecin et moi-même avons décidé de mettre un terme prématuré à mon contrat, explique dans un communiqué le sprinteur allemand, vainqueur de 14 étapes sur le Tour de France. C'était pour moi un long processus de décision durant lequel je me suis posé de nombreuses questions à propos de comment et où je veux aller en tant que personne et en tant qu'athlète. J'aime le cyclisme, et ma passion pour ce beau sport ne s'est jamais envolée, mais je sais aussi ce qu'il requiert et ce que je dois faire pour y avoir du succès. (...) Depuis deux mois, je me sens épuisé. En ce moment, je ne suis pas capable de m'entraîner et de courir au plus haut niveau. Pour cette raison, j'ai décidé de faire un break, pour prendre du temps pour moi, penser à mes objectifs et mes plans pour le futur."

Le natif d'Arnstadt, qui fêtera ses 31 ans dans quelques jours, précise qu'il n'a pas l'intention de mettre un terme à sa carrière. "J'aimerais courir encore et il faut que je travaille sur un plan pour atteindre cet objectif", explique-t-il.