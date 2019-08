Katusha: Zakarin rejoint CCC

Laissé libre par l'équipe Katusha, qui pourrait s'arrêter à la fin de la saison, Ilnur Zakarin s'est engagé pour les deux prochaines saisons avec CCC Team.

Le Russe est le deuxième renfort majeur de la formation polonaise, après Matteo Trentin (Mitchelton-Scott).

Vainqueur d'étape sur le Tour de France par le passé, Zakarin a remporté cet année une étape sur le Giro.

❗ TRANSFER NEWS ❗



We are delighted to welcome Tour de France and Giro d’Italia stage winner @IlnurZakarin to @CCCProTeam in 2020 on a two-year deal.



https://t.co/y4lKWf9NGf



Welcome, Ilnur!#RideForMore pic.twitter.com/PzS2SdQnrY