Justice : Cipollini passe par la case prison

42 victoires sur le Giro pour Cipollini

Des pelotons à la prison… L’ancienne star du sprint mondial de la fin des années 1990 et du début des années 2000, Mario Cipollini a été condamné ce lundi à trois ans de prison pour violences conjugales. Un verdict plus dur que ce qu’avait réclamé la procureure il y a quelques mois lors du procès, à savoir deux ans et demi de prison., et il devra également payer 5 000 euros au nouveau compagnon de cette dernière, l’ancien footballeur Silvio Giusti, pour l’avoir menacé. Il est également condamné pour violence domestique, harcèlement et blessures contre deux anciennes compagnes, qui avaient porté plainte contre lui dès mars 2019. Selon la procureure, Mario Cipollini est « un homme extrêmement violent, extrêmement menaçant et extrêmement abusif », qui aurait menacé son ex-femme avec une arme à feu car elle portait une jupe qu’il jugeait trop courte. « Je suis heureuse, même si cette phrase arrive à la fin d'un chemin long et difficile. Surtout, il était difficile d'entendre dans la salle d'audience comment j'étais une mère inadéquate : j'ai lutté toute ma vie pour mes filles et j'espère que cette décision donnera du courage à tant de personnes qui vivent cette condition sans trouver le courage de faire un pas en avant pour obtenir justice », a réagi l’ex-femme du coureur auprès du Corriere Florentino.Cycliste professionnel de 1989 à 2005, « Super Mario » a notamment été sacré champion du monde en 2022, a remporté Milan - San Remo la même année, et Gand-Wevelgem à trois reprises en 1992, 1993 et 2002.Fortement soupçonné de dopage (notamment lors du "fameux" Tour de France 1998) mais jamais suspendu, Mario Cipollini avait déjà démontré sa part d’ombre sur le plan sportif. Le voici désormais condamné sur le plan personnel. Ses avocats ont toutefois fait part de leur volonté de faire appel.