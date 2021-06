Jumbo-Visma : Wout Van Aert soutenu par Christophe Laporte la saison prochaine ?

NIEUWS | Jumbo-Visma beschikt vanaf 2022 over de diensten van Christophe Laporte. De Fransman staat op het punt om een contract te tekenen bij de Nederlandse formatie.https://t.co/JeGI21fugd | 🇫🇷🇳🇱 #wielrennen @LAPORTEChristop @JumboVismaRoad

Laporte prêt à quitter son équipe de toujours ?

L’équipe Jumbo-Visma compte être encore plus « tout terrain » la saison prochaine. Alors qu’elle peut compter sur des coureurs comme Primoz Roglic, Tom Dumoulin ou encore Steven Kruijswijk pour briller en montagne et au classement général des Grands Tours, c’est dans l’exercice des courses d’un jour que la formation néerlandaise pèche encore. Si Wout Van Aert peut compter sur Mike Teunissen, Merijn Zeeman compte profiter de la période des transferts, qui sera ouverte le 1er août prochain par l’Union Cycliste Internationale, pour renforcer le groupe en charge des classiques, focalisé sur le récent vainqueur de l’Amstel Gold Race. Selon les récentes informations du site néerlandais Wielerflits, un des deux renforts espérés dans ce secteur si particulier viendrait de France, la formation néerlandaise profitant des contrats arrivant à échéance à l’issue de la saison pour saisir sa chance.Et la perle rare se nommerait Christophe Laporte. Le sprinteur français, deuxième d’A Travers la Flandre derrière Dylan Van Baarle cette saison, aurait déjà donné son accord à Merijn Zeeman pour rejoindre la formation néerlandaise dès 2022. A l’aise sur le parcours des classiques flandriennes, avec une onzième place sur le Tour des Flandres et une treizième place lors de l’Omloop Het Nieuwsblad cette saison, le natif de La Seyne-sur-Mer arrive au bout de son contrat avec son équipe de toujours, Cofidis. Après huit saisons sous la même tunique, avec un rôle de leader dans l’exercice du sprint depuis le départ de Nacer Bouhanni à l’issue de la saison 2019, Christophe Laporte endosserait des responsabilités tout autres. Il devrait, en effet, devenir un des principaux soutiens de Wout Van Aert lors des classiques, mais pourrait également avoir sa carte à jouer dans les sprints.