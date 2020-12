Jumbo-Visma : Wout van Aert élu sportif belge de l'année

Already expanded your trophy cabinet @WoutvanAert?🏆

Wout van Aert au sommet du sport belge

Wout van Aert numéro 1 en Belgique ! Ce vendredi soir à Schelle lors de la cérémonie du Sportgala, le cycliste a reçu le prix du sportif belge de l’année après avoir terminé sur la dernière marche du podium en 2019.. Il faut dire que Van Aert a réalisé une très belle saison. Celle-ci a pourtant été éprouvante pour le peloton professionnel en raison de la pandémie de coronavirus. Le natif de Herentals a remporté les Strade Bianche, Milan-San Remo, deux étapes du Tour de France, et est arrivé deuxième au Tour des Flandres. Sans oublier sa médaille d'argent décrochée aux championnats du monde de cyclisme sur route, derrière Julian Alaphilippe.« Je suis très fier de ce trophée. C’était une année spéciale. Sans épargner d’autres prix, je pense pouvoir dire que c’est le plus gros prix que vous pouvez gagner en tant qu’athlète », a réagi le champion de Belgique du contre-la-montre dans des propos rapportés par Wielerflits. Le Belge est bien placé pour le dire puisque. Une année hors-pair se termine pour Wout van Aert. En ajoutant son nom au palmarès du prix de sportif belge de l’année, l’intéressé succède à des grands noms tels qu’Eden Hazard, David Goffin, Tom Boonen ou encore Stefan Everts. Le sportif le plus titré reste Eddy Merckx, qui a glané six éditions consécutives entre 1969 et 1974.