Jumbo-Visma : Van Aert va renouer avec le cyclo-cross ce week-end

Retrouvailles avec van der Poel le 23 décembre

Retour à ses premières amours pour Wout Van Aert (26 ans). Ex-superstar de la boue passée à la route, domaine dans lequel il n'a pas tardé là aussi à toucher les sommets,alors que le peloton en a terminé avec cette saison grandement chamboulée par la pandémie de Covid-19 et la situation sanitaire plus généralement. Les cyclo-crossmen, eux, ont déjà repris, en septembre dernier, en plein Tour de France 2020, que Van Aert a terminé à une très belle 20eme place pour sa deuxième participation seulement (il avait abandonné l'année dernière).Ce week-end, le rival éternel et meilleur ennemi de Mathieu van der Poel fera donc son grand retour sur ce cyclo qu'il aime tant, et ce six semaines après avoir été devancé sur la ligne d'arrivée du Tour des Flandres par le Néerlandais.Samedi, à Courtrai, Van Aert reprendra ses marques dans la boue, à la veille de cette première étape de Tabor, sachant que cette année,Le vainqueur de deux étapes sur la Grande Boucle en septembre dernier (il s'était imposé lors de la 5eme et de la 7eme étapes de ce Tour 2020) aura le champ libre,Le Belge, lui, ne sera pas lui. Et il faudra donc attendre le 23 décembre, sur les terres de Van Aert (en Belgique, à Herentals) pour revoir les deux immenses champions de la spécialité face à face.